Fahrzeug überschlagen: 57-Jähriger kam in Langkampfen mit Pickup von Autobahn ab

Langkampfen – In Langkampfen kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Mann fuhr mit einem Pickup auf der Inntalautobahn in Richtung Innsbruck. Aus unbekannter Ursache geriet er gegen 14.50 Uhr über den rechten Fahrbahnrand hinaus auf die Böschung und streifte mehrere Bäume. In weiterer Folge überschlug sich das Auto des Mannes und kam auf dem Dach zu liegen.