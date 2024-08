Nach Synagogenanschlag Protest in Südfrankreich

Nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Südfrankreich haben in Montpellier rund tausend Menschen gegen Antisemitismus protestiert. An dem Protest Dienstagabend in der südfranzösischen Stadt nahmen zahlreiche Politiker und Vertreter verschiedener Religionen teil. Ein Angriff auf eine Synagoge sei auch ein Angriff auf die Werte der Republik, sagte der Vorsitzende des jüdischen Konsistoriums, Elie Korchia.