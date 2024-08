Israelischer Einsatz im Norden des Westjordanlands

Die israelische Armee führt nach eigenen Angaben einen Einsatz im Norden des besetzten Westjordanlands aus. "Die Sicherheitskräfte haben eine Operation zur Bekämpfung des Terrorismus in Jenin und Tulkarem gestartet", erklärte die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, zwei Männer seien in Jenin getötet worden.