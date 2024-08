Zehn Palästinenser im Westjordanland getötet

Bei israelischen Einsätzen im besetzten Westjordanland sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmondes zehn Palästinenser getötet worden. Zwei Palästinenser seien in der Stadt Jenin getötet worden, sagte ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmondes am Mittwoch AFP. Vier Menschen seien in einem nahe gelegenen Dorf und vier weitere in einem Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Tubas getötet worden.