Der Schulbesuch an einer öffentlichen Schule ist in Österreich gratis. Rein theoretisch. Praktisch musste man als Eltern immer schon ins Geldbörserl greifen, wenn man schulpflichtige Kinder im Haus hatte. Es war auch in früheren Jahren so, dass die jährlichen Kosten für Stifte, Hefte und andere Schulangelegenheiten für einige Eltern eine größere finanzielle Hürde waren.