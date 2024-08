QuinTTTonic bereichern Posaunenworkshop in Imst mit Konzert

Der zweite Tirolklang Workshop Posaune in Imst hat seinen ersten Höhepunkt am 29. August mit dem Konzert von QuinTTTonic, einem reinen Damenensemble. Die Veranstalter wollen so den Frauen in der Blechblasszene stärken.

Nach dem gelungenen Start im Vorjahr kommt Tirolklang wieder mit seinem „Workshop Posaune“ nach Imst zurück. Mit im Gepäck sind zwei Konzerte, die das Publikum in den Imster Stadtsaal locken.

Den Auftakt macht das reine Frauenensemble „QuinTTTonic“. „ Frauen erlernen erfahrungsgemäß seltener ein Blechblasinstrument, sind in dieser Fachrichtung unterrepräsentiert und mit Herausforderungen wie Geschlechterdiskriminierung und Stereotypen konfrontiert“, berichtet Co-Veranstalterin Belinda Loukota von Tirolklang. Sie will ein emanzipatorisches Zeichen setzen: „Mit dem Engagement des Damen-Ensembles QuinTTTonic setzen wir uns dafür ein, Frauen in der männerdominierten Blechbläserwelt zu stärken.“ Konzertbeginn ist am 29. August um 19.30 Uhr im Stadtsaal Imst.

Auch der heurige Workshop Posaune findet großen Anklang und ist mit 36 Teilnehmenden bereits ausgebucht. PosaunenstudentInnen und Profis aus Österreich, Deutschland und Italien freuen sich auf lehrreiche Tage mit renommierten Dozenten in Imst. So soll das eigene Können verfeinert werden. Die Teilnehmenden können sich gezielt auf Wettbewerbe vorbereiten und sich mit gleichgesinnten austauschen. Dazu sind Dozenten aus der Schweiz, Schweden, Deutschland, oder wie Vereinsgründer Otmar Gaiswinkler aus Wien, angereist. Interessierte aus der Region können sich noch für eine passive Workshopteilnahme anmelden ( info@tirolklang.at ). Das Abschlusskonzert mit dem großen Auftritt von Ensemble und Solisten findet am 31. August um 19.30 Uhr, ebenfalls im Stadtsaal, statt.