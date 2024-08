Auto kam auf Loferer Straße von Fahrbahn ab und überschlug sich: Verletzer mit Bergeschere befreit

Waidring – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag auf der Loferer Straße (B 178). Ein 78-jähriger Deutscher fuhr in Begleitung seiner 77-jährigen Frau mit dem Auto von Waidring in Richtung Lofer. Der Fahrer war laut Polizei kurz unaufmerksam und kam von der Straße ab. Das Auto überfuhr daraufhin den angrenzenden Grünstreifen, beschädigte zuerst einen Straßenleitpflock und danach die Leitplanke. Durch den massiven Aufprall wurde das Fahrzeug abgebremst, überschlug sich und kam bei der Böschung am Dach zum Liegen.