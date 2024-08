„Deutschland braucht Srebrenica 2.0“: Aufregung über RTL-Reportage zu Identitären

Wien – Eine Reportage des deutschen Fernsehsenders RTL zeigt gewaltverherrlichende Aussagen von Mitgliedern der rechtsextremen Identitären Bewegung. Das Magazin „Extra“ berichtete am Dienstag auch über Verbindungen zur AfD. Der Beitrag enthält Szenen von einer Feier in Wien, bei der der Holocaust relativiert wird. „Es waren keine sechs Millionen Juden“, behauptet eine Teilnehmerin. Den Mord an Jüdinnen und Juden bezeichnet sie als „geil“. Auch ein „Srebrenica 2.0“ wird gefordert.