Trauer um Charlotte Kretschmann: Älteste Deutsche im Alter von 114 Jahren gestorben

Stuttgart – Die wohl älteste Frau in Deutschland ist im Alter von 114 Jahren in Baden-Württemberg gestorben. Das bestätigte ihr Enkel der Deutschen Presse-Agentur. Seine Großmutter Charlotte Kretschmann sei am Dienstagabend friedlich in ihrem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck südöstlich von Stuttgart eingeschlafen, sagte er. Kretschmann wurde am 3. Dezember 1909 in Breslau geboren – 17 Jahre, bevor Queen Elizabeth II zur Welt kam, und 5 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zuvor hatten die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung berichtet.