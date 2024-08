16-Jähriger in Ampass von Auto angefahren und verletzt: Lenker beging Fahrerflucht

Ampass – Ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag auf der Römerstraße in Ampass ereignet hat, beschäftigt die Polizei: Wie die Ermittler berichten, wurde ein 16-Jähriger gegen 7.45 Uhr beim Überqueren eines Schutzweges auf Höhe des Hauses Nummer 42 von einem Auto angefahren und unbestimmten Grades verletzt. Der bisher unbekannte Fahrzeuglenker fuhr dem Jugendlichen über den Fuß und anschließend in Richtung Süden davon.