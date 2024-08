Terroralarm um Taylor Swift: Anwalt will privat ermitteln lassen

Wien - Drei Wochen nach dem mutmaßlich vereitelten Attentat auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien berichtet Staattschützer Omar Haijawi-Pirchner von Erfolgenbei den Ermittlungen. Man wisse mittlerweile, welches der drei Konzerte der Verdächtige 19-Jährige angreifen wollte, sagte der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) am Dienstag in der „ZiB 2“. Werner Tomanek, der Anwalt des jungen Mannes, fordert Einblick in diese Ermittlungsergebnisse. Bisher habe er keine Einsicht, kritisierte der Verteidiger. Er zweifelt die Ergebnisse an und will in der Causa eigene Ermittlungen in Auftrag geben.