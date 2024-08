„Kein Randthema“: Helfer wollen Pflege im Wahlkampf zum Thema machen

Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz & Co warnen, dass die bisher beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichten, um den Herausforderungen gerecht zu werden.

Wien – Hilfsorganisationen fordern im Wahlkampf konkrete Vorschläge zum Thema Pflege. Bisher seien diese Fragen vollkommen unterrepräsentiert, kritisierten Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Dabei sei der Kreis der Betroffenen groß, sagt Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser. Sie spricht von 1,5 Millionen Menschen, die entweder selbst Pflege brauchen oder Angehörige pflegen.

Die sechs Organisationen haben sich in der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) zusammengeschlossen. Es sei „erschütternd“, dass die Langzeitpflege von alten Menschen im aktuellen Wahlkampf überhaupt kein Thema sei und sich kaum in den Wahlprogrammen finde, meinte Caritas-Generalsekretärin Anna Parr. „Es wirkt fast so, als würden Parteien meinen, es sei eh schon alles getan.“ Die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen seien zwar wichtig und gut, „aber sie reichen keinesfalls aus, um den demografischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, gerecht zu werden“.