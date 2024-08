Pferd erkrankt: Tirolerin Strobl muss auf Antreten bei Paralympics verzichten

Kurz vor der Eröffnung der XVII. Paralympischen Spiele in Paris hat das ÖPC-Aufgebot einen Ausfall zu verkraften. Die Tiroler Dressurreiterin Valentina Strobl kann an den Wettbewerben vor dem Schloss Versailles nicht teilnehmen, da ihr Pferd Bequia Simba kurzfristig erkrankt ist. Das gab das Österreichische Paralympische Komitee am Mittwoch bekannt. Eine Nachnominierung ist nicht mehr möglich, die ÖPC-Delegation in Paris umfasst damit nun 23 Aktive in elf Sportarten.