Mit Motorrad gegen Lkw-Heck geprallt: 27-jährige Bikerin in Tarrenz verletzt

Tarrenz – Bei einem Auffahrunfall in Tarrenz ist am Mittwochnachmittag eine 27 Jahre alte Motorradfahrerin verletzt worden. Die Ungarin fuhr gegen 17.30 Uhr durch das Ortsgebiet von Tarrenz in westliche Richtung. Vor ihr fuhr ein 49-Jähriger mit einem Lkw. Der Mann hielt verkehrsbedingt nach einem Schutzweg an.