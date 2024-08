Taifun "Shanshan" trifft auf japanische Insel Kyushu

Im Süden Japans ist ein schwerer Taifun auf Land getroffen. Das Zentrum von "Shanshan" erreichte am Donnerstag gegen 08.00 Uhr (Ortszeit, 01.00 Uhr MESZ) die Präfektur Kagoshima auf der südlichen Hauptinsel Kyushu, wie die japanische Wetterbehörde mitteilte. Der Sturm hatte zuvor bereits in weiten Teilen Japans für heftigen Regen gesorgt. Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi warnte am Mittwoch vor einem "Sturm in einer Größenordnung, die viele Menschen noch nie erlebt haben".