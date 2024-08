Russland will ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt haben

Russlands Streitkräfte haben in der Nacht nach eigenen Angaben mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. In der Grenzregion Brjansk seien unbemannte Fluggeräte abgeschossen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Gouverneur des Gebiets. Verletzt wurde demnach niemand, Schäden habe es auch nicht gegeben. Auch in der Ukraine gab es in der Nacht in weiten Teilen des Landes Luftalarm.