Mann ließ Kochtopf mit Öl unbeaufsichtigt: Feuer in Haus in Niederbreitenbach

Breitenbach – In Niederbreitenbach musste am Mittwochabend die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus ausrücken. Ein 40-Jähriger wollte kurz nach 19 Uhr Pommes machen und setzte dazu einen Topf mit Öl auf dem Elektroherd auf. Dann verließ er jedoch die Küche und hielt sich mit seiner Lebensgefährtin in der Garage des Hauses auf.