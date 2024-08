Tankstellen-Angestellter in Innsbruck von Dieben attackiert und verletzt

Innsbruck – Ein Angestellter einer Innsbrucker Tankstelle hat am Mittwochabend zwei Diebe konfrontiert – diese reagierten mit Gewalt. Der 26-Jährige sah, dass die Männer (26 und 27) sieben Whisky-Dosen mitgehen lassen wollten und rief die Polizei. Dann sprach er die beiden an und wollte sie am Verlassen der Tankstelle hindern.