Der österreichische Fußball wird in der neuen Saison der Champions League durch Meister Sturm Graz und Vizemeister Red Bull Salzburg erstmals durch zwei Bundesliga-Clubs in der Gruppenphase vertreten. Dabei hat man erst vor Kurzem in der UEFA-Fünfjahreswertung den Fixplatz für die kommende Saison 2025/26 verloren und muss im internationalen Vergleich Jahr für Jahr um seine fixen Daseinsberechtigungen in den europäischen Clubbewerben kämpfen.