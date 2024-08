Makelloses Absam stürmte an Tabellenspitze, Sieg-Premiere für IAC und Kundl

Aufsteiger Absam übernahm durch den Nachtragssieg in Breitenbach den Platz an der Sonne in der Hypo Tirol Liga. In der tt.com Regionalliga Tirol durften der IAC und Kundl erstmals jubeln. Niederndorf gelang die Cup-Sensation.

Breitenbach - Drittes Spiel, dritter Sieg - durch den 3:2-Erfolg im Nachtragsspiel in Breitenbach stürmte Aufsteiger Absam am Mittwochabend an die Tabellenspitze der Hypo Tirol Liga. Dabei verschlief die Truppe von Trainer Andreas Schrott wie zuletzt schon beim Derby in Hall die erste Halbzeit. Der Liga-Neuling drehte den 0:2-Pausenrückstand aber dank Treffern von Lukas Meyer (50., 59.) und Gabriel Bicanic (77.) und hält als einziges Team beim Punktemaximum.

Von der Makellosigkeit ist der IAC in der tt.com Regionalliga Tirol ein gutes Stück entfernt. Aber die Innsbrucker feiertem am Mittwoch beim 5:3-Nachtragssieg in Mils den ersten Saisonsieg und damit auch den ersten vollen Liga-Erfolg unter Neo-Trainer Christian Kellner. Mit zwei Freistoßtreffern hatte Sven Masunic besonderen Anteil am Auswärterfolg. Am Vortag hatte auch Kundl beim 3:2-Sieg in Fügen den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht. Das Spiel war beim Stand von 2:1 für Kundl abgebrochen wurden, die restliche Spielzeit wurde am Dienstag fortgesetzt.

Tabellenführung in der Bezirksliga Ost und Einzug in die dritte Cup-Hauptrunde: Niederndorf gelang ein Traumstart in die neue Saison. © SV Niederndorf

Niederndorf zog derweil als letztes Team in die 3. Runde des Kerschdorfer Tirol Cups ein. Den Unterländern gelang ein 2:0-Heimsieg über den um drei Spielklassen höherklassigen Tirol-Ligisten Brixen. Auch in der Bezirksliga Ost war Niederndorf mit drei Siegen aus drei Spielen ein Traumstart gelungen. (dale)