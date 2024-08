„Sehr schwerwiegende Übertretungen“: Lkw in Ampass aus dem Verkehr gezogen

Ampass – Eine ganze Reihe an Mängeln und Übertretungen wurden bei einer Lkw-Kontrolle am Mittwochabend in Ampass festgestellt. Der Sattelzug wurde kurz nach 21 Uhr auf der Inntalautobahn angehalten. Zunächst wiesen sowohl die Sattelzugmaschine als auch der Sattelanhänger erhebliche Mängel an der Beleuchtung auf. Weiter stellte sich bei der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten heraus, dass der 28-jährige Lenker eine weitere Fahrerkarte verwendet hatte.