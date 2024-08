PROWEST goes West

PROWEST – Tirols führende Kanzlei für Steuer- und Wirtschaftsberatung – eröffnet einen neuen Standort in Mieming, um die Unternehmer:innen im Oberland noch effizienter dabei unterstützen zu können, deren Unternehmensziele zu erreichen.

Die Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzlei PROWEST steht für Weitblick, Engagement und innovative Arbeitsweisen. Seit Jahren begleitet die Kanzlei mit Sitz in Innsbruck Unternehmer:innen bei komplexen steuerlichen, finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.

Als mit dem DATEV Gütesiegel ausgezeichneter Betrieb setzt PROWEST auf digitalisierte Buchhaltung, automatisierte Prozesse und weitere intelligente Lösungen, um die individuellen Bedürfnisse unterschiedlichster Branchen zu bedienen. So war der Schritt in Richtung Westen Tirols ein logischer, wie PROWEST Geschäftsführer Hubert Vogelsberger unterstreicht: „Mit dem Standort in Mieming sind wir jetzt noch näher dran an den Unternehmer:innen im Oberland und können sie zielgerichtet auf dem Weg zu nachhaltigem Erfolg unterstützen.“

Der neue PROWEST Standort in Mieming. © northlight creative

Neuer Standort. Höchste Standards.

Als regionaler Partner der Klein- und Mittelbetriebe im Oberland werden am Standort Mieming so zusätzliche personelle Ressourcen im Bereich Buchhaltung und Bilanzierung geschaffen. Ein weiterer Vorteil: Durch zwei Standorte ist die Erreichbarkeit aus ganz Tirol gegeben. Schließlich geht es bei steuerlichen, finanziellen und betriebswirtschaftlichenFragen immer um Vertrauen und höchste Beratungsstandards. Smarte Buchhaltungslösungen und persönliche Beratung durch kompetente, erfahrene Ansprechpartner:innen in der Nähe werden daher perfekt kombiniert.

Bestens (steuer)beraten im Oberland:

Einen tieferen Einblick in die Leistungen von PROWEST Mieming gibt Standort-Geschäftsführerin Simone Muglach, MSc: „Unser Portfolio umfasst sämtliche Leistungen rund um Buchhaltung, Bilanzierung und Vorbereitungen für die Steuerberatung. Alles mit starkem Fokus auf Digitalisierung für höchste Effizienz und Datenqualität.“ Unternehmer:innen im Oberland profitieren von umfassender Expertise, die sie im Berufsalltag entlastet, ihnen einen Überblick in vielschichtigen wirtschaftlichen Belangen verschafft und den Weg zu nachhaltigem Erfolg ebnet.

Gemeinsam wachsen!

Und dies ist nicht nur für Unternehmen attraktiv, sondern auch für Arbeitnehmer:innen: „Wir wachsen ständig und sind laufend auf der Suche nach weiteren Verstärkungen für unser Team – also sind Bewerbungen herzlich willkommen, besonders für unseren neuen Standort in Mieming.“ so Hubert Vogelsberger und Simone Muglach unisono.

