TikTok- und Insta-Profil auffällig: 14-jähriger mutmaßlicher IS-Anhänger in U-Haft

Korneuburg – Ein 14-jähriger mutmaßlicher Anhänger der radikalislamischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) sitzt in Korneuburg in Untersuchungshaft. Der Jugendliche soll IS-verherrlichende Dateien geteilt und gepostet haben. Gegen den Österreicher werde wegen terroristischer Vereinigung und gefährlicher Drohung in Verbindung mit dem Waffengesetz ermittelt, bestätigte Josef Mechtler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf APA-Anfrage einen Krone-Bericht (Donnerstag-Ausgabe).