Wildtier ausgewichen: Autofahrer kam in Ebbs von Straße ab und überschlug sich

Ebbs – Die regennasse Straße und ein Wildtier wurden in der Nacht auf Donnerstag einem Autofahrer in Ebbs zum Verhängnis. Der 27-Jährige war laut Polizei um 1.50 Uhr auf der Walchseestraße (B172) in Richtung Ebbs unterwegs, als er dem Tier ausweichen musste.