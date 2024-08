Erleichterung bei Anrainern: Keine Genehmigung für Kraftwerkspläne in Hall

Ein geplantes Wasser-Kleinkraftwerk am Amtsbach in Hall ist laut Bezirkshauptmannschaft in der jetzigen Form nicht bewilligungsfähig. Vor allem die Zustimmung betroffener Grundstückseigentümer fehlt. Anrainer, die um den Bach als „natürliche Klimaanlage“ fürchteten, sind erleichtert.