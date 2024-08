Bahn bringt AUA-Passagiere ab Dezember von Innsbruck zum Flughafen Wien

Innsbruck, Wien – Die Bundesbahnen (ÖBB) und Austrian Airlines (AUA) nehmen mit dem Fahrplanwechsel im Dezember Innsbruck in ihr sogenanntes AIRail-Angebot auf. Die multimodale Verkehrspartnerschaft, eine Art Zug-Flug-Koppelung, ermöglicht es neben der Tiroler Hauptstadt auch von Linz, Salzburg und Graz aus per Bahn zum Flughafen Wien Schwechat zu reisen. Von dort aus geht es weiter an eine der 125 AUA-Destinationen weltweit. Statt mit einem Kurzstreckenflug startet die Reise also per Zug.

Eingecheckt wird schon vor der Zugfahrt via Austrian. Ein Sitzplatz in der Bahn wird einhergehend für AIRail-Kunden gekennzeichnet reserviert. Eine kleine Jause gibt es auch. Auch Flugmeilen werden im Zug gezählt - erscheint passend, sitzt man doch in einem "Railjet". Im Falle einer Zugverspätung erfolgt eine kostenfreie Umbuchung auf die nächste Flugverbindung, so AUA und ÖBB in einer Aussendung am Donnerstag. (APA)