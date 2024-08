Vespa-Fan Markus Tomasini: „Eine Vespa zu fahren ist faszinierend, du hast keine Neider“

Es gibt das Leben ohne Neid: Das als Vespisti, also als Vespa-Fan. Der Innsbrucker Markus Tomasini erlebt täglich beim Fahren durch die Straßen Tirols, wie positiv die Menschen auf den Kultroller aus Italien reagieren. Der 52-Jährige selbst nimmt gerne an Vespa-Treffen teil und liebt es in der Haller Mountainmen-Vespa-Club-Werkstatt alte Vespas herzurichten.