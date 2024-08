„Unwählbar“: Christliches Bündnis stellt sich gegen FPÖ

Das Bündnis Demokratie und Respekt ging am Donnerstag mit Kritik an der FPÖ an die Öffentlichkeit. Von links: Ferdinand Kaineder (Katholische Aktion Österreich), Monika Salzer (Omas gegen rechts), Stephan Schulmeister (Sprecher Bündnis Demokratie und Respekt), Karl Immervoll (Seelsorger der Kath. ArbeitnehmerInnenbewegung Österreich), Paul M. Zulehner (Theologe).

© kathpress/Henning Klingen