Jugendliche benutzen immer seltener Kondome: Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten steigt

Seit zehn Jahren ist der Gebrauch von Kondomen bei Heranwachsenden laut WHO deutlich zurückgegangen. Fast ein Drittel hätten beim letzten Sex weder Kondom noch Pille verwendet.

Kopenhagen – Die jüngere Generation in Europa greift nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation vor dem Sex immer seltener zum Kondom. Der Gebrauch von Kondomen sei unter sexuell aktiven Heranwachsenden seit 2014 deutlich zurückgegangen, während die Rate an ungeschütztem Sex besorgniserregend hoch sei, teilte das in Kopenhagen ansässige WHO-Regionalbüro Europa bei der Vorstellung eines neuen Berichts zu dem Thema mit.