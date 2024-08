Lkw-Fahrer mit mehreren Fahrerkarten und massiv überladen durch Osttirol unterwegs

Leisach – Wegen mehreren schweren Verstößen wurde ein 45-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch in Osttirol aus dem Verkehr gezogen. Der Italiener wurde bei der Kontrollstelle in Leisach aufgehalten und kontrolliert. Dabei stellte die Polizei fest, dass der Mann mit unterschiedlichen Fahrerkarten unterwegs war. Diese sind dafür da, dass sich Lkw-Fahrer an die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten halten – normalerweise eine Karte pro Lenker.