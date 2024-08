Ohne Führerschein unterwegs: 39-jähriger Lkw-Lenker bei Kollision in Wattens verletzt

Wattens – Donnerstagfrüh gegen 6 Uhr fuhr ein 39-jähriger Österreicher ohne Führerschein mit seinem Lkw von der Karwendelstraße nach Süden zum Kreuzungsbereich Ritter-Waldauf-Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Mann laut Polizei mit einem 36-jährigen italienischen Autofahrer, welcher entlang der Ritter-Waldauf- Straße in Richtung Osten fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 39-Jährige unbestimmten Grades verletzt.

Das Opfer wurde daraufhin in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht. Der 36-jährige Italiener blieb beim Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Der 39-jährige Lkw-Lenker wird bei der BH-Innsbruck angezeigt. (TT.com)