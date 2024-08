Schwere Verbrechen verjähren nicht

Stefan Gamsjäger: Zeiten, in denen nach dem/der konkreten Beschuldigten gefahndet wird, bleiben unberücksichtigt. Ist der flüchtige Täter/die flüchtige Täterin daher bekannt, kann er sich nicht auf die Verjährung berufen. Weiters schützt das Gesetz minderjährige Opfer. Bei einer strafbaren Handlung gegen Leib und Leben, gegen die Freiheit oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung an einem/einer Minderjährigen beginnt die Verjährungsfrist erst, wenn das Opfer 28 Jahre alt wird. Zudem werden Zeiten nicht mit einberechnet, in denen der/die Verurteilte im Ausland ist. Man kann sich also der Vollstreckung einer Strafe nicht entziehen, wenn man sich nach dem Urteil ins Ausland absetzt.