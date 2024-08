Übers Ziel schießende Jugendliche

In der Jugenderziehung muss oft ein Auge zugedrückt werden. Mangelnde Reife und Erfahrung, Neugier, Unbesonnenheit oder Imponiergehabe können zu Konflikten mit anderen Jugendlichen, Eltern oder Lehrpersonen führen. Das ist meist Teil eines Entwicklungsprozesses und gibt sich wieder. Was aber, wenn der/die Jugendliche auch mit dem Gesetz in Konflikt gerät?