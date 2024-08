Verordnung gegen Anrufe mit gekaperten Telefonnummern tritt in Kraft

Wien – Mit 1. September tritt in Österreich die Verordnung gegen Anrufe mit gekaperten Telefonnummern in Kraft. Die Anti-Spoofing-Verordnung soll sicherstellen, dass bei einer Anzeige einer österreichischen Rufnummer am Display die Anrufe „auch tatsächlich von österreichischen Anschlüssen aus getätigt werden“, sagt Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) für den Fachbereich Telekommunikation.