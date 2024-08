Rohkaffee ist so teuer wie nie, Italiener bangen um ihren Espresso

Rom – Der Espresso an der Bar, ein tägliches Ritual für Millionen von Italienern, könnte bald zum Luxus werden. In den kommenden Monaten könnte der Preis für eine Tasse Kaffee beträchtlich steigen, warnen italienische Kaffeeröster. Grund ist der Preis für Rohkaffee, der ein Rekordhoch erreicht hat.

„Der Kaffeemarkt befindet sich nach wie vor in einer äußerst instabilen Lage, da der Preis für Rohkaffee weiterhin extreme Schwankungen und einen noch nie dagewesenen Aufwärtstrend aufweist“, erklärte Cristina Scocchia, Chefin der Rösterei Illycaffè in Triest, laut Medienangaben. Derzeit kostet Rohkaffee 245 Cent pro Pfund, das sind 66 Prozent mehr als im letzten Jahr und mehr als das Doppelte des Preises von vor drei Jahren. Der Preis pro Tasse stieg seither um 15 Prozent.

Dennoch ist ein Espresso in Italien im Vergleich zu Österreich relativ billig und kostet zwischen 1 Euro und 1,50 Euro. Wegen der steigenden Kosten des Rohkaffees könnte eine Tasse bald zwei Euro kosten, prophezeite Scocchia laut Medienangaben. Welche Auswirkungen es auf die Preise in Österreich geben wird, muss sich noch zeigen.

Hinter dem Anstieg der Rohkaffeekosten stehen viele komplexe Faktoren, bis 2050 könnte sich die Kaffeeanbaufläche auf globaler Ebene halbieren, warnte Scocchia. „Derzeit erleben wir extreme Wetterereignisse, von sintflutartigen Regenfällen in Brasilien bis hin zu Dürren in Vietnam, welche die Produktion ernsthaft beeinträchtigen“, erklärte die Managerin.

In Österreich hat die Inflation in den vergangenen Jahren auch vor Kaffeeprodukten keinen Halt gemacht. Einen Preissprung hat es 2022 gegeben. Durchschnittlich fast drei Tassen des koffeinhaltigen Wachmachers trinken die Menschen in Österreich pro Tag, Tirol zählt laut einer Erhebung von GfK für Tchibo zu den Spitzenreitern und liegt nach Kärnten auf Platz zwei. Laut der Studie (2023) setzen 16 Prozent der Österreicher mittlerweile auf preisgünstigere Kaffeeprodukte und Angebote. (wer, APA)