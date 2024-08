Anrainer in Altpradl verzweifeln am Straßenlärm: Streit um mobile Tempoanzeige landete bei Gericht

Schon 2021 demonstrierten Anrainer der Reichenauerstraße gegen unzumutbare Lärmbelästigung. Auch im Lärmkataster des Landes liegt man mit an der Spitze. Die Stadt Innsbruck stellt sich aber gegen das Ansinnen der Aufstellung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige auf Privatgrund. Da sie darüber nicht einmal per bekämpfbaren Feststellungsbescheid absprechen will, landete die Causa am Donnerstag am Landesverwaltungsgericht.