Auffahrunfall in Ampass: 73-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Ampass – Donnerstag gegen 14.06 Uhr kam es auf der Ellbögener Straße (L38) im Gemeindegebiet von Ampass zu einem Unfall, bei der ein 73-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, lenkte ein 45-jähriger Österreicher seinen Wagen bergwärts in Fahrtrichtung Süden und hielt auf Höhe der Ortseinfahrt Ampass an, um in Richtung Osten in die Römerstraße einzubiegen. Dahinter befand sich der 73-jährige Motorradlenker, der ebenfalls bergwärts fuhr. Der Motorradfahrer fuhr dabei auf das Heck des Autos auf und kam dabei zu Sturz.