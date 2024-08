36-Jähriger bei Bergtour am Karkopf in Telfs rund 100 Meter in den Tod gestürzt

Telfs – Ein 36-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Absturz am Karkopf im Gemeindegebiet von Telfs ums Leben gekommen. Der Einheimische machte sich in den frühen Morgenstunden alleine auf eine Bergtour vom Strassberghaus in Richtung Karkopf auf. Gegen 7 Uhr hatte er laut Polizei noch telefonisch Kontakt mit seiner Lebensgefährtin. Nach dem Erreichen des Gipfels wollte er sich wieder bei ihr melden.