Tirolerin Rauter U20-Vize-Weltmeisterin im Stabhochsprung: „Einfach crazy!“

Lima – Die Tirolerin Magdalena Rauter hat am Donnerstag (Ortszeit) in Lima mit Silber im Stabhochsprung für die in 20 Auflagen insgesamt dritte ÖLV-Medaille in der 38-jährigen Geschichte von U20-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik gesorgt. Die 18-Jährige überquerte im Finale 4,15 m im ersten Versuch, womit sie die Australierin Tryphena Hewet auf Distanz hielt. Unantastbar war die US-Amerikanerin Molly Haywood mit 4,47 m.