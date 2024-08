Attacke auf Paar in Wörgl: Vorbestrafter 21-Jähriger erneut festgenommen

Über den amtsbekannten 21-Jährigen wurde die U-Haft verhängt. Ein 56-jähriger Ungar war am Samstag bei einem Angriff schwer verletzt worden. Nun wurde ein psychiatrisches Gutachten angeordnet.

Wörgl – Nach einem Einbruchsdiebstahl samt massiver Gewalt gegen ein Ehepaar im Wörgl am Samstag ist der kurz darauf freigelassene 21-jährige Tatverdächtige erneut festgenommen worden. Der Mann sei am Montag offenbar erneut in einem Wohnhaus herumgeschlichen und habe „auffälliges Verhalten“ gezeigt, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr zur APA. Über den Mann wurde die Untersuchungshaft verhängt sowie ein psychiatrisches Gutachten angeordnet.

Der amtsbekannte und einschlägig vorbestrafte Türke soll Samstagfrüh in ein Mehrparteienhaus eingedrungen sein. Dort habe er massive Gewalt gegen ein ungarisches Ehepaar ausgeübt, hieß es. Der 56-jährigen Ehemann wurde dabei schwer verletzt. Daraufhin wurde der 21-Jährige zwar festgenommen, dann aber auf freiem Fuß angezeigt. Dies begründete Mayr damit, dass die Staatsanwaltschaft nicht von Raub, sondern von einem Einbruch, schwerer Körperverletzung und Nötigung ausgehe. Dies mache bei der Strafandrohung einen großen Unterschied - auf Raub stünden bis zu 15 Jahre Haft, bei den nun vermuteten Delikten bis zu fünf Jahre.

U-Haft verhängt

Am Donnerstag erfolgte jedoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die erneute Festnahme des Mannes und die Einlieferung in die Innsbrucker Justizanstalt. Das Landesgericht Innsbruck verhängte schließlich am Freitag die Untersuchungshaft wegen Tatbegehungsgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft mit.