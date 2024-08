Italiener sind empört über Dosen-Spaghetti und Pizza Melone

Der amerikanische Lebensmittelriese Heinz bringt Italiens Gourmets mit Spaghetti alla Carbonara in der Dose auf die Barrikaden. In Neapel erzürnt Pizza mit Wassermelone die Gemüter.

Der Plan des US-Lebensmittelkonzerns Heinz, Spaghetti alla Carbonara in der Dose anzubieten, treibt die italienischen Köche auf die Barrikaden. Sie beschuldigen das Unternehmen, ihre Gastro-Kultur zu zerstören. Heinz will in Großbritannien eines der bekanntesten Rezepte in einer „Dose“ vermarkten. Auf dem rosa Etikett auf gelbem Grund steht „Spaghetti Carbonara, Nudeln in Sahnesoße mit Pancetta“.