Österreich nimmt Abschied von Richard Lugner: Fahrplan der Trauerfeier am Samstag

Richard Lugner, der bekannte Wiener Bauunternehmer und Opernball-Legende, wird am Samstag in einem umfassenden Abschiedsritual geehrt. Die Trauerfeierlichkeitenumfassen mehrere bedeutende Stationen, die seine persönliche und öffentliche Bedeutung würdigen. Ein Überblick über den Ablauf.

9 Uhr – Gedenkstunde: Nach der Begrüßung durch Dompfarrer Toni Faber folgt eine Gedenkstunde. Die Reden halten der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ), der Präsident des niederösterreichischen Landtags Karl Wilfing (ÖVP) sowie die Schauspielerin Edith Leyrer. Sänger Dennis Jale wird die Lieder „Always on My Mind“ und eine speziell angepasste Version von „Candle in the Wind“ darbieten. Zum Abschluss der Gedenkfeier wird im Stephansdom unter anderem die Fächerpolonaise von Carl Michael Ziehrer gespielt, die traditionell am Opernball zu hören ist. Die Totenwache wird von Christian Löschnigg und seinem Team übernommen, die 15 Jahre lang für die Loge des Baumeisters verantwortlich waren.