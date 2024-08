Leinen verhedderten sich: Paragleiterin stürzte in Niederau auf Waldboden

Niederau – Ins Krankenhaus Kufstein musste am Freitag eine Gleitschirm-Pilotin geflogen werden. Laut Polizei war die 35-Jährige gegen 11 Uhr vom Startplatz Markbachjoch in Niederau gestartet. Dabei verhedderten sich die Leinen des Gleitschirms, die Frau verlor stark an Höhe, flog gegen Bäume und stürzte schließlich auf den Waldboden.