Mit Auto kollidiert: Fahrradfahrer (56) bei Unfall in Buch verletzt

Buch in Tirol – Bei einem Unfall in Buch hat sich am Freitagvormittag ein 56-jähriger Radler verletzt. Laut Polizei war der Mann gegen 10.30 Uhr auf der Rotholzer Straße unterwegs. Gleichzeitig wollte ein 74-jähriger Autofahrer von einer Gemeindestraße kommend die Rotholzer Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenprall. Nach der Errstversorgung wurde der Verletzte ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)