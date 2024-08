Toter 24-Jähriger bei Alm in Südtirol: Laut StA wohl kein Gewaltverbrechen

Auch die sichergestellten Spuren und die Situation am Fundort würden keine Hinweise auf Fremdverschulden liefern, hieß es in der Stellungnahme am Freitag. An der Motorsäge seien biologische Spuren gesichert worden, diese würden aber ausschließlich vom Todesopfer stammen. Die Staatsanwaltschaft Bozen unterstrich, dass die Ermittlungen nicht abgeschlossen seien. Die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung des vor Ort sichergestellten Fahrzeuges würden noch nicht vorliegen.