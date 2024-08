Ausgerutscht und verletzt: Wanderer musste in Niederthai geborgen werden

Niederthai – Ein verletzter Wanderer musste am Donnerstag ins Krankenhaus nach Zams geflogen werden. Der 22-Jährige war gegen 14.30 Uhr in Niederthai vom Grastal über die Mahdebene in Richtung Brand unterwegs, als er auf einer Höhe von etwa 2150 Metern ausrutschte und sich verletzte.