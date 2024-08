Deutschland: Frau verletzt in Bus sechs Menschen mit Messer

Bei einem Messerangriff in einem Bus in der Stadt Siegen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind sechs Menschen verletzt worden - drei von ihnen lebensgefährlich, eine Person schwer. Laut Polizei wurde eine 32-jährige Tatverdächtige festgenommen. Die Polizei ging nicht von einem Terrorakt aus. Siegen möchte das Stadtfest am Samstag wie geplant fortsetzen.