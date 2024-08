Pärchen stahl in Schwazer Seniorenheim Goldschmuck einer 80-Jährigen

Schwaz – Einen besonders dreisten Diebstahl soll ein Pärchen am Mittwoch in einem Seniorenheim in Schwaz begangen haben. Die beiden bisher Unbekannten gingen gegen 15 Uhr in das Zimmer einer 80-jährigen Bewohnerin. Während einer der Täter die Seniorin ablenkte und vermutlich aus ihrem Wohnbereich führte, stahl die zweite Person sechs Goldringe und ein Goldarmband aus dem Zimmer.