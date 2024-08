Maurach am Achensee – Bisher unbekannte Täter stahlen am Freitagabend in Maurach ein Auto. Die Tat soll laut Polizei zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr passiert sein. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. „Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ergebnislos“, berichtet die Polizei. (TT.com)