In Maurach gestohlenes Auto in Jenbach wieder aufgetaucht

Maurach am Achensee, Jenbach – Ein Diebstahl vom Freitagabend fand jetzt sein glückliches Ende. Was war geschehen? Am Freitagabend stahlen zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr unbekannte Täter in Maurach ein Auto. „Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages“, so die Polizei am Samstag.